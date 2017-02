¡OMG! ¡Se vieron las caras!: Jennifer Lopez se reencontró con su ex [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Lopez no ha parado de acaparar la atención de la prensa en los últimos días. Y es que después de verla salseando al ritmo de Víctor Manuelle en una discoteca y de las especulaciones del término de su relación con Drake, la cantante se reencontró con su ex, Casper Smart.

Este lunes, la diva del Bronx asistió a un cumpleaños en el restaurante cubano El Floridita de Hollywood CA. Sin embargo, nunca esperó encontrarse cara a cara con su ex novio, el bailarín Casper Smart.

Todo indica que Smart había sido invitado a la reunión a la que también acudió Jennifer con su amiga Leah Remini. ¿Coincidencia?

Jennifer Lopez y su ex novio, Casper Smart. Jennifer Lopez y su ex novio, Casper Smart.

Según fuentes de E! News, la actriz se veía ‘feliz’ y se quedó en el lado opuesto del restaurante para evitar chocarse con su antiguo amante. Ambos terminaron su relación el año pasado.

Casper y Jennifer. Casper y Jennifer.

Sin embargo, el mismo medio también dio cuenta que tanto JLo como Casper y Remini fueron vistos saliendo a conversar fuera del lugar en varias oportunidades. Según reportan, el ex novio de la intérprete de Jenny from the Block, llevaba un ramo de flores en la mano.

Casper Smart, Leah Remini y Jennifer Lopez. Casper Smart, Leah Remini y Jennifer Lopez. Foto: E! News

¿Será que intenta recuperar a la diva frente a los rumores de su ruptura con el rapero Drake? Y es que hace unos días se filtraron unas fotos del cantante con una conocida actriz porno. Al parecer esto no le habría gustado nada a Jennifer que no ha vuelto a mostrar su amor por el rapero en sus redes sociales.

Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram Jennifer López y Drake. Fuente: Instagram

Drake con una conocida actriz porno.

