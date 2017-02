One Direction: Harry Styles cumple 23 y te mostramos 10 motivos para adorarlo [VIDEOS y FOTOS]

Hoy Harry Styles cumple un año más de vida. Y es que el popular ex integrante de la banda juvenil que causó furor en el 2010, One Direction, ya tiene nada menos que 23 años. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo!

Los fanáticos de Harry llevan siguiéndolo desde la primera vez que apareció en el reality que lo lanzó a la fama, The X Factor, y siguen admirándolo por sus hermosas cualidades de artista y de persona. Y ahora que One Direction se encuentra suspendido y que está estrenando una nueva faceta de actor, sus seguidores no quieren perderle la pista.

Styles ha incursionado en el mundo del cine con Dunkirk, una película bélica basada en la Segunda Guerra Mundial. Y lejos de lo que se podría pensar, la cinta está siendo dirigida por el talentosísimo Christopher Nolan, responsable de grandes éxitos como Batman Begins e Inception.

Trailer de Dunkirk.

Pero estos motivos no son suficientes para explicar por qué amamos tanto a este talentoso muchacho. Por ello hemos recopilado algunas razones que hacen especial al ex One Direction.

