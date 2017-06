One Direction: Liam Payne y Louis Tomlinson se reencuentran para apoyar a víctimas de incendio en Londres [VIDEOS]

Rumores recientes especulaban sobre un especial reencuentro de la popular banda juvenil One Direction. Y es que sus integrantes fueron consultados sobre su participación en una canción para ayudar a los afectados por el terrible incendio que consumió la torre Grenfell en Londres.

A pesar de que todos los One Direction no pudieron reunirse, Louis Tomlinson y Liam Payne sí acudieron al llamado solidario organizado por Simon Cowell. Es así que los jóvenes músicos fueron a apoyar con el sencillo de caridad ‘Bridge Over Trouble Water’.

Otras grandes estrellas que participaron en la grabación de la canción fueron Hames Arthur, Jessie J, Nathan Sykes, Rita Ora, Robbie Williams, James Blunt, Roger Daltrey, Pete Townshend, Brian May, entre otros. Al momento, el tema es el número uno en nada menos que 14 países.

Lilo singing😍 am i on the sky? #louistomlinson #liampayne #bridgeovertroublewater Una publicación compartida de louis bæ (@sassylouis91) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Además de los más de 50 artistas, también participaron unos 300 ciudadanos, entre los que destacan sobrevivientes de la tragedia y las enfermeras que trabajaron para salvar sus vidas.

@louist91 💛💛💛 #artistsforgrenfell #bridgeovertroublewater #like4like #likeforlike #louistomlinson #onedirection #directioner #directioners Una publicación compartida de 🎵I love my idols 🎵 (@my_idols_my_life) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 5:06 PDT

Según una fuente cercana a Simon Cowell, el más temido jurado de American Idol lloró al momento de escuchar la canción en el estudio. ‘Simon se derrumbó en lágrimas cuando pensó en las víctimas. Fue muy raro que muestre ese lado de él’, aseguró la fuente.

Sirens of Brooklyn #sirensofbrooklyn #plymouthchurch #bridgeovertroublewater #paulsimon Una publicación compartida de Still Gardens (@valeriestrait) el 13 de Dic de 2016 a la(s) 5:57 PST

Todas las ganancias recaudadas por el sencillo serán donadas a las víctimas y familias afectadas por el incendio que se llevó la vida de 79 personas en Londres. Cabe indicar que el propio Simon Cowell donó más de 126.500 euros a la causa de su propio bolsillo, al mismo tiempo que exhortó a sus colegas y público en general a colaborar.

