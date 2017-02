Oscar 2017: Halle Berry se quita la ropa en sensual striptease para Instagram [VIDEO y FOTOS]

La aparición de la bella Halle Berry en la ceremonia de los Oscar 2017 causó conmoción por un detalle bastante visible. Y es que la ex Gatúbela lució un peinado muy particular que despertó la burla de las redes sociales y una infinidad de memes.

Su enorme afro hizo que la compararan con Bob Patiño de Los Simpson, con Diego Maradona en su juventud y hasta con un electricista. Los chistes fueron muy despiadados con la actriz de 50 años.

Es así que frente a esta situación, Halle no tuvo mejor idea que grabar un video muy sexy y colgarlo en su cuenta de Instagram. Al parecer quería levantar su lado más sensual a toda costa.

Es así que vestida con un atuendo Versace dorado y negro, se atrevió a mostrar su espectacular figura en el patio de su casa. En el video se la ve recorrer el jardín hasta el borde de la piscina, donde se quita el vestido y luego se sumerge en el agua.

El video estuvo acompañado del tema de Bruno Mars ‘Versace on the floor’ cuya letra dice: “Así que, bebé, apaguemos las luces /Y cerremos la puerta /Oooh amo ese vestido /Pero ya no lo necesitarás /No, ya no lo necesitarás /Besémonos hasta estar desnudos, bebé /Versace en el suelo /Oooh quítatelo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, chica /Versace en el suelo”.

Al momento el video tiene casi 200 mil reproducciones en Instagram. Y es que Halle nunca pasará de moda.

