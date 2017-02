Así es, Jennifer Lopez no estuvo en la ceremonia de los Oscar 2017 pero eso no evitó que la bella cantante y empresaria no pudiera asistir de manera "virtual". J-Lo usó su cuenta de Instagram para subir un video de la ceremonia de cine del 2016.



Sus fanáticos no se hicieron esperar y comenzaron con los comentarios. Algunos pensaban que se trataba de la ceremonia del 2017. Solo algunos se dieron cuenta que el video era del 2016 por el vestido que lucía Jennifer Lopez.



Horas antes. La bella Jennifer Lopez había subido al Instagram una fotografía donde luce descansando en un camerino en las Vegas. El video de Lopez obtuvo más de 4 millones de reproducciones y otro millones de comentarios de parte de todos sus fanáticos.



Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 4:54 PST

Error histórico:



Sin embargo, toda esta emoción habría pasado a un segundo plano el final de los Oscar 2017, cuando se dio cuenta del ganador a Mejor película. Como se vio en la premiación, en un inicio se dio la presea a La La Land.



Pero el paso de los minutos reveló que hubo un 'error' en la lectura, siendo la triunfadora la cinta Moonlight. ¿Acaso Emma Stone se molestó por este suceso en los Oscar 2017? Pues, solo lo sabe ella (por ahora).