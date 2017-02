Oscars 2017: ¿Cómo ocurrió el histórico error en los Premios de la Academia?

"Moonlight", de Barry Jenkins, se llevó el Óscar 2017 a mejor película, luego de que en un error histórico se anunciara que el premio era para "La La Land".



Pero ¿Cómo ocurrió esto? Tras anunciar que 'La La Land' había ganado y el equipo del exitoso musical dirigido por Damien Chazelle subió al escenario para agradecer el premio, el productor de 'La La Land' Jordan Horowitz interrumpió el acto asegurando que el verdadero ganador era Moonlight, ante la sorpresa de todos los asistentes, que pensaban que se trataba de una broma.



"Lo siento, no, ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada", decía Horowitz, mientras todos se miraban asombrados y se desataba el caos entre los asistentes a la ceremonia de los Oscars 2017.

Warren Beatty anunció erróneamente como ganador a 'La La Land'

SOBRE ERRADO



"Quiero explicar lo que pasó. Abrí el sobre y decía 'Emma Stone, La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Warren Beatty, que hizo el primer anuncio en los Oscars 2017 tras titubear al abrir el sobre. Sin duda, este es el ridículo más grande en la historia de los premios de la academia y que dejó a todo el mundo atónito y al equipo de La la Land con el rostro desencajado.



Este error se dio luego que uno de los encargados de la producción de los Oscars 2017 le entregó a Warren Beatty y Faye Dunaway el sobre equivocado, ocasionando el histórico error. Tras la ceremonia, la intérprete rechazó hablar de lo ocurrido, informó The Hollywood Reporter.

Warren Beatty: el 'Steve Harvey' de los premios Oscar 2017 Warren Beatty: el 'Steve Harvey' de los premios Oscar 2017

¿ERROR O BROMA PROGRAMADA?



En redes sociales esta equivocación se convirtió en tendencia mundial y nadie dejaba de comentar el momento bochornoso que tuvieron que pasar los protagonistas de la noche: la producción de 'Moonlight' y 'La La Land'. Sin embargo, hay algunos que han indicado que todo se trataría de una 'broma programada', es decir que todo formaba parte de un guión secreto que solo sabían el conductor Jimmy Kimmel y la producción de los Oscars 2017.