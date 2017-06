Osmariel Villalobos: ‘No quiero que Diosa Canales se me acerque nunca más’ [VIDEOS y FOTOS]

Diosa Canales y Osmariel Villalobos captaron la atención mundial luego de protagonizar una lamentable pelea en el gimnasio donde ambas asisten. Y aunque cada una tiene versiones diferentes de los hechos, lo cierto es que los golpes nos dicen que el ataque fue brutal.

Diosa Canales se pronunció recientemente y dijo que Osmariel fue quien la atacó primero luego de que ella le dijera que iba hacer público el trato que recibió por parte de la conductora en su programa Portada’s. Según la vedette, es en ese momento que la presentadora perdió los papeles y se le fue encima.

Sin embargo, para Osmariel Villalobos las cosas no fueron así. Según la también modelo ella nunca ha tratado a otra persona con violencia. ‘Yo me caracterizó por estar con la gente, alegrarles la vida. Trato a todo el mundo por igual, siempre con respeto’, dijo la conductora vía Skype para Portada’s.

“El viernes había una clase especial (…) Yo voy a mi loocker, y veo que ella pasa por detrás (…) Yo estaba como de perfil, y ella me dice ‘Mañana te voy a destruir’”, contó Villalobos en sobre el día del ataque y en referencia a que Diosa Canales la amenazó por haberla humillado supuestamente diciéndole ‘vulgar’. Según la presentadora, la cantante le dijo que iría a un programa de Globovisión a contar su verdad sobre el maltrato que recibió en su programa Portada’s.

“Yo no le preste atención, y cuando yo estoy guardando mis cosas, ella me pone una mano por el hombro y otra por la cintura y me voltea de frente, yo la retiro y le digo ‘A mí no me toques’. Después de eso se me vino encima”, aseguró Osmariel Villalobos.

“Ella es más baja que yo, y su propósito era arañarme la cara (…) Caímos al piso y es cuando ella me mordió el dedo, yo empecé a gritar porque el dolor era horrible, empecé a gritar ‘Auxilio auxilio’. Luego vinieron los 3 mordiscos en la pierna. Yo seguía gritando ‘Auxilio’. La señora que limpia fue la que entró, vio la situación y en eso vino el entrenador”, aseguró la conductora de televisión.

Finalmente dijo que su abogado puso una denuncia en la comisaría contra Diosa Canales el mismo día del ataque. ‘Luego fuimos a la medicatura forense para que me hicieran los análisis’. Por último dijo que no quiere ver a Diosa Canales y que no quiere que se le acerque nunca.

