¡Escándalo! Ozuna fue detenido en aeropuerto de Colombia por este motivo [VIDEO]

El cantante puertorriqueño Ozuna protagonizó un lamentable incidente en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba ingresar a Colombia para realizar unas presentaciones.

El mal comportamiento de Ozuna y su equipo de producción con los efectivos del departamento de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado determinó que se le negara el ingreso al país.

Por su parte, el representante de Ozuna confirmó que si existieron enfrentamientos con Migración pero acusó a los agentes migratorios por maltrato.

El incidente de Ozuna con los miembros de Migración quedó registrado en las cámaras de seguridad del aeropuerto y ayudarán para determinar responsabilidades.

Los conciertos programados en Manizales, Colombia, quedaron suspendidos ante la decisión de las autoridades de no dejar ingresar al país Ozuna.

En nuestro país, Ozuna se ha hecho popular por sus éxitos “Si tu marido no te quiere”, "Si te dejas llevar", "No quiere enamorarse", "Me reclama" que suenan actualmente en todas las discotecas.