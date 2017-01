Michael Jackson y las fuertes revelaciones de su hija Paris: fue violada e intentó suicidarse

Paris Jackson, la única hija del fallecido 'rey del pop', Michael Jackson, rompió su silencio y ofreció una impactante y dolorosa entrevista a la publicación Rolling Stone.



A sus cortos 18 años, muchos podrían pensar que Paris Jackson ha tenido una vida llena de lujos y pura felicidad. Incluso ahora, que ha sido presentada como la nueva musa de Chanel, podría despertar la envidiad de muchas jovencitas. Sin embargo, su vida no siempre fue perfecta.



Paris reveló a la revista algo que nadie hubiera podido imaginar: fue violada por un extraño a los 14 años. Además, intentó suicidarse en varias oportunidades debido a la depresión y a su adicción a las drogas. ¿Una vida nada fácil, verdad? A veces las cosas no son lo que parecen.



Michael Jackson y su hija Paris. Michael Jackson y su hija Paris.

Paris Jackson contó que los pensamientos suicidas empezaron tras la muerte de si padre en 2009.



"Siempre dicen que el tiempo cura, pero en realidad no lo hace. Sólo terminas acostumbrándote", contó a la publicación. "Perdí la única cosa que más me importaba. (…) Así que de ahora en adelante, nada malo puede suceder. (…) Lo siento conmigo todo el tiempo".



Pero las cicatrices no solo quedaron marcadas en su alma, también en su cuerpo. Algunos de sus 50 tatuajes se los hizo para cubrir aquellas marcas que ella misma se causaba.



Paris Jackson en la portada de la revista Rolling Stone. Paris Jackson en la portada de la revista Rolling Stone.

"Me odiaba a mí misma. Mi pensamiento era que yo no podía hacer nada bien, que no era digna de vivir más. Estaba haciendo un montón de cosas que una niña no debería hacer. Traté de crecer demasiado rápido, y yo no era esa clase de persona", agregó.



Sin dar muchos detalles, Paris Jackson contó que a los 14 años fue atacada sexualmente. "No fue una buena experiencia en absoluto y fue muy difícil para mí. En ese momento no se lo dije a nadie".



Asimismo, la ahora modelo y aspirante a actriz, se mostró convencida de que su padre fue asesinado.



"Él lanzaba pistas sobre gente que estaba tratando de cazarlo. Y en algún punto él decía: 'Ellos me matarán un día'", afirmó. "Suena como toda una teoría conspiratoria y suena a mentira, pero los fanáticos de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa. Todo fue mentira".