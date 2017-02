¿A Pau Donés de 'Jarabe de Palo' le queda poco tiempo de vida? Esto fue lo que realmente dijo [VIDEOS y FOTOS]

Hace unas semanas Pau Donés reveló que el cáncer ha vuelto y de una forma más agresiva y se está sometiendo nuevamente a las incansables sesiones de quimioterapias con la finalidad de sacar de su organismo destierre totalmente a este mal que ya ha hecho metástasis en algunos órganos.



"No sé si me voy a salvar, pero doy la cara...En relación con si me voy a morir o no, nada. No tengo miedo a morirme. Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!", reveló el vocalista de Jarabe de Palo a la revista XL Semanal del diario ABC de España.



Muy sincero y completamente abierto a contar su verdad Pau Donés reveló también que los médicos le han dado solo un 20 por ciento de posibilidades de sobrevivir en los próximos cinco años. "¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo".

Sobre el cáncer, que descubrió el 2015 debido a un fuerte dolor de estómago tras regresar de una gira en Estados Unidos, Pau Donés es claro en afirmar que "es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso, me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y, cuando eso pase, ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco".



"Hago lo posible para que no me mate: he dejado de beber; como comida que no alimenta el cáncer sino que lo mata de hambre, me meto infusiones para tener el cuerpo superlimpio y preparado para cuando contraataque. ¡Y ya está! Esa es la relación que tengo con el cáncer. Y si se me cae el pelo con la quimio pero eso hace que viva un año más, ¡que se me caiga! No pasa nada", dijo Pau Donés muy sincero.

De otro lado Pau Donés contó que el cáncer le ha traído felicidad, ya que se estaba perdiendo de muchas cosas que la vida le ha dado como su hija y ahora aprovecha cada minuto para estar con ella y con las personas que más quiere.



"He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy...Cuando Sara (su hija) nació, yo me fui de casa, me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece; y ella por supuesto que no", contó Pau Donés.

En otro momento Pau Donés de cómo se ha reencontrado y ha hecho el amor con varias de sus exparejas, entre ellas una que también padece cáncer. Pero también sigue pensando que estar en pareja "crea unos vínculos de posesión y exclusividad que llevamos fatal. Yo soy un alma libre y no soporto que me aten. Lo único que le pido a una mujer es que comparta lo mejor de ella conmigo porque yo voy a compartir lo mejor de mí con ella".



"En el amor soy un kamikaze; en el sexo, un aprendiz; y en las emociones, un desequilibrado. Esa es la definición más exacta de mí", acotó el cantante de Jarabe de Palo.



SE VA DE GIRA



A pesar de estar en ese 20 por ciento de probabilidades de sobrevivir, Pau Donés está dispuesto a vivir su vida como siempre lo ha hecho, por ello se va de gira por España y Latinoamérica, ha lanzado un nuevo disco y un libro que hoy lidera las principales listas. "La gira va del 3 de mayo al 10 de junio".