Las peores telenovelas del 2016... ¿Viste alguna de estas producciones? [VIDEOS y FOTOS]

Los fanáticos de las telenovelas mexicanas son muy exigentes a la hora de darle la preferencia a una historia que ve a través de sus pantallas. Por ello, los críticos nombraron a ocho novelas que, según ellos no debieron ser transmitidas por ningún canal.



¿Qué se necesita para que una telenovela tenga el éxito que tuvieron las anteriores y la rompían en rating? Simple. Tener una buena historia de amor, contar con personajes que sea del agrado del público y, sobre todo, que el guión sea fiel a la historia y no cambie con el tiempo.



Estas ocho telenovelas son las peores tuvieron errores imperdonables que no fueron del agrado del público y, mucho menos, fueron historias agradables a la vista de los televidentes.

TRES VECES ANA



El remake de 'Lazos de Amor' de Lucero, desde el inicio no auguraba buenos resultados. Superar a la cantante de 'Electricidad' en lo que fue una de sus mejores interpretaciones era una mochila muy dura de cargar, pero Angelique Boyer aceptó el reto, y aunque lo hizo bien, muchos no podían evitar comprar su papel de villana con el de Teresa.



Tenía todo para ser la más exitosa de todas, pero los libretos no ayudaron a que el trabajo de los protagonistas se luciera debidamente. Se restó importancia a las mellizas y se fijó la atención en los galanes. Los productores no respetaron el guión orriginal y lo único que lograron fue convertir una buena historia en un verdadero safarrancho, aunque para Televisa fue una de las mejores, por ello está nominada en los premios 'Tv y Novelas'.

Telenovela de Angelique Boyer es destruida por las críticas en las redes sociales de México.

SUEÑO DE AMOR



Es quizás una de las peores telenovelas que Juan Osorio ha producido (recordemos 'Velo de Novia). 'Sueño de amor' parecía que podía llegar a ser una atractiva alternativa en la pantalla chica.



Se trataron temas sociales que podrían haber calado bien en la preferencia de los televidentes, pero los libretos y el mal giro que dio la historia hizo que 'Sueño de amor' se convirtiera en una de las peores producciones de Televisa en el 2016.



Betty Monroe era la protagonista de la historia, pero al final terminó siendo un personaje secundario cuando llegó Marjorie de Sousa, quien finalmente se quedó con el galán de la historia, mientras que la sacrificada Betty se tuvo que conformar con ver el matrimonio del amor de su vida.



Juan Osorio decidió que la culpa del fracaso de esta historia no era de él o su equipo de escritores, sino de la protagonista y justifican el fin de la historia diciendo que su “sueño de amor” era abrir una escuela y que así era ella feliz.



EL CHEMA



Aunque no se ve en señal abierta, sí se pudo ver a través del canal de Telemundo que, a partir del éxito del 'Señor de los Cielos' y la popularidad del personaje de Mauricio Ochmann como 'El Chema', decidió crear un spin-off inspirada en la historia del 'Chapo' Guzmán. El resultado: más de lo mismo.

​Muchos usuarios compararon 'El Chema' con el 'Señor de los Cielos', que tampoco gozó de mucha popularidad en el 2016. El rating no le ha sonreído mucho.

EL SEÑOR DE LOS CIELOS 4



Las últimas tres temporadas de la serie protagonizada por Rafael Amaya fue líder indiscutible del rating en Telemundo, pero en la cuarta temporada, al parecer, los guionistas se quedaron sin argumentos, pues el personaje 'Aurelio Casillas' se la pasó enfermo en toda la temporada.



Esto hizo que otras producciones que estaban en el mismo horario alzaran unos puntos su rating. 'El Señor de los Cielos' al parecer pronto tendrá un final inesperado si es que los guionistas no se inspiran en una nueva 'guerra de narcos'.

Rafael Amaya llevará 'El Señor de los Cielos' al cine

DESPERTAR CONTIGO



A pesar de que cuenta con grandes talentos experimentados como Ana Ciocchetti, Aura Cristina Geithner, Leticia Huijara y otros, la producción no logró calar en el gusto del televidente, quienes la abandonaron a su suerte en el rating.

YAGO



Era la súper producción de Televisa para el 2016. Se trataba de la versión hispana de Ezel, la novela turca que fue muy vista en nuestro país en el 2016. Yago estaba hecha exclusivamente para Blim, pero luego dio su paso a la pantalla chica.



Los televidentes estaban entusiasmados, pues no se trataba de la típica historia rosa donde la chica pobre se enamora del rico y viven felices para siempre. Yago era una nueva versión de 'El Conde Montecristo', tenía acción, pero no se supo mantener en ese ritmo y los televidentes terminaron dejándola de ver en el camino.

'Yago' la serie de 'Blim' es la copia de la novela turca de 'Ezel'.

LA DOÑA



Aracely Arámbula quiso repetir el éxito que tuvo con 'La Patrona' al interpretar a 'La Doña', pero los resultados no fueron los esperados. El público está acostumbrado a verla como la protagonista de la historia, pero en esta producción es la antagónica.



La trama se basa en el personaje de Aracely Arámbula, pero la historia transcurre lenta y los televidentes poco a poco la fueron abandonando.

Aracely Arámbula en La Doña.

EVA LA TRAILERA



Fue una producción muy criticada, pues la protagonista Edith González lucía muy arreglada, rubia y maquillada para un personaje como la 'trailera'.



Desde el primer momento no fue del agrado de los televidentes y el rating jamás le sonrió.