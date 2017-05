Playboy: Ex conejita en atacada en redes por publicar foto de su hijo haciendo esto [VIDEO y FOTOS]

Wilma González, una ex conejita de Playboy, desató la furia de las redes sociales. Y es que publicó una foto en Instagram de su mejor hijo haciendo algo muy inapropiado para su edad.

El pequeño, que no debe superar los diez años, se mostraba con el torso descubierto mientras alguien le pintaba el abdomen a modo de tatuaje. Su pecho estaba marcado con unas letras mientras que en el rostro también se le ve un esbozo de dibujo.

Inmediatamente, Instagram se llenó de comentarios críticos contra la modelo. Incluso algunos se atrevieron a acusarla de maltratadora y mala madre.

Noah en sesión de lápiz tattoo jajaja con su tío @lastre13 #tattoo #Rock🤘🤘🤘🤘🤘 #hardcore #strongfamily Una publicación compartida de @wilmagonzalez (@wilmafit) el 10 de May de 2017 a la(s) 11:35 PDT

Pero los detractores de la ex conejita de Playboy no prestaron real atención al post. Y es que en la descripción dice ‘Noah en sesión de lápiz tattoo jajaja con su tío’, en referencia a que no se trataba de un tatuaje real, con aguja y tinta.

A pesar de las críticas, otros seguidores de Wilma Gonzáles salieron a defenderla. ‘¡Qué mala comprensión lectora!’, ‘Qué gente más estúpida. Mi hija siempre anda con sus plumones ofreciendo tatuajes a todo el mundo y ella misma me pide que le haga algunos’, son algunos de los mensajes de los fans de la ex Playboy.

Esto es cuándo estás a punto de salir a escenario y bombeas el músculo después de comer el arroz con miel para que no se vea descarga... #fitness #fittips #fitnessmodel #bikicompetitor #arnoldclassicbrasil2017 #estonopara Una publicación compartida de @wilmagonzalez (@wilmafit) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 6:36 PDT

¿Qué te parece la reacción de los detractores de la modelo? ¿Crees que les faltó tino para calificarla de mala madre tan apresuradamente?

