Un sujeto armado hasta los dientes fue arrestado por irrumpir en la Phoenix Comicon de Estados Unidos el pasado jueves. El detenido, quien se identificó como la versión en carne y hueso de “The Punisher”, tenía como objetivo acabar con varios “malos policías” así como uno de los invitados del evento: el actor Jason David Frank de la popular serie Power Rangers.



Entre el arsenal que la policía local incautó al sujeto figura un chaleco antibalas, varias pistolas, una escopeta, municiones, un cuchillo de combate, gas pimienta y estrellas ninja. ¿Cómo hizo para burlar a la seguridad del evento con todos esos objetos prohibidos y por qué tenía como objetivo a Jason David Frank? Esas son preguntas que aún quedan por responder.



Jason David Frank, quien es conocido por su papel como el Green Ranger, es un invitado regular en este tipo de convenciones de cómics y fanáticos de las series de televisión para poder conocer a sus fanáticos que lo siguen desde que su carrera comenzó a inicios de la década de 1990.



Si bien el detenido tiene a uno de los rostros más visibles de la franquicia de los Power Rangers entre sus objetivos, tal parece que eso no lo detendrá de asistir a más de estas convenciones que se realizan a lo largo del año en Estados Unidos. De hecho, Jason David Frank comentó sobre el hecho en Fox 10 News y dijo que ello no lo apartará de sus fanáticos.

Jason David Frank de 'Power Rangers' habla sobre arresto de pistolero en convención

“Van a empezar a leer todo tipo de cosas en las redes sociales. Estoy bien. Los amo a todos. Aunque parezca que estas cosas no me afectan, me rehuso a que esta situación me destruya mentalmente. Uno tiene que recordar que las cosas siempre pueden salir peor. Pero este no fue el caso. Todos están a salvo y eso es algo muy bueno”, señaló Jason David Frank.

