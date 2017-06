Precious: Gabourey Sidibe bajó radicalmente de peso pero no quiere que la feliciten por eso [VIDEO y FOTOS]

Gabourey Sidibe, la actriz que encarnó al personaje de Precious en la película dramática del mismo nombre, ha sufrido un cambio físico impactante. Y es que la estrella de Hollywood tomó la decisión de ponerle fin a su obesidad de una vez por todas.

Es así que se sometió a una cirugía de reducción de estómago y cambió sus hábitos alimenticios por completo. Como era de esperar, los resultados saltan a la vista en su cuenta de Instagram, donde publica fotos de su proceso de adelgazamiento.

Sin embargo, lejos de emocionarse por los mensajes de apoyo y admiración que recibe todos los días de sus seguidores, Gabourey Sidibe ha manifestado que le molesta que la feliciten todo el tiempo por haber bajado de peso. ‘No tienes que felicitarme por ello, del mismo modo que no me felicitas cuando me sueno la nariz. Es lo que tenía que hacer. Ese es mi cuerpo. Tú preocúpate del tuyo’, dijo la actriz en una entrevista en el programa Good Morning America.

Sin embargo, dijo entender que quienes la elogian lo hacen con respeto y buena intención. A pesar de ello consideró que si hubiese sido hombre, no la felicitarían tanto ya que los varones no están sometidos a los mismos cánones de belleza que las mujeres.

‘Le decimos a las mujeres cómo tiene o no tiene que ser su cuerpo. Hay muchísimos hombres gordos, o lo que sea, y a nadie se le ha ocurrido escribir un artículo sobre por qué tendrían que perder peso. Nadie les ha acusado nunca de promover una dieta insana a su paso por un programa para promocionar su película’, dijo en la entrevista.

Cabe indicar que el principal motivo del cambio de la protagonista de Precious tiene que ver con la diabetes tipo 2 que venía afectando su vida. ‘Realmente no quería tener que preocuparme por los efectos de la diabetes. Me pasaba el día preocupándome de que pudiera llegar a perder alguno de mis dedos del pie’, confesó a la revista People.

