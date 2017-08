Premios Tu Mundo 2017: Rafael Amaya revela cuánto le costó conseguir trabajo en la televisión [VIDEO y FOTOS]

Los Premios Tu Mundo 2017 tuvieron lugar la noche del último jueves. La ceremonia congregó a numerosos artistas latinos, entre los que estaba el protagonista de El Señor de Los Cielos, el galán Rafael Amaya.

La serie de televisión emitida por Telemundo ha tenido una gran popularidad en el mundo. Tanto así que El Señor de Los Cielos logró triunfar en la categoría ‘Súper Serie Favorita’, mientras que su protagonista Rafael Amaya se hizo con la estatuilla a ‘Protagonista Favorito’.

Sin embargo, las cosas no siempre fueron fáciles para Rafael Amaya. Y es que el actor mexicano de 40 años reveló en una corta entrevista para Telemundo luego de la premiación, cuánto trabajo le costó hacerse de un espacio en el competitivo mundo del entretenimiento.

Llegó nuestro Señor de los Cielos 📷😍 #RafaelAmaya #PremiosTuMundo Una publicación compartida de El Señor De Los Cielos 5 (@elsenordeloscielos4y5) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 4:12 PDT

‘Me tomó 10 años para que me tomaran en cuenta. Para que me dieran una oportunidad realmente (…) Ni me llamaban. Ahora aprecio mucho que me den trabajo. Sé lo que es no tener trabajo y ahora que tengo trabajo estoy muy agradecido’, confesó el actor.

Rafael Amaya. Video: Instagram

Los Premios Tu Mundo 2017 coronaron a varios populares artistas latinos. Entre ellos estuvo el colombiano Maluma, Olga Tañón, CNCO, Aracely Arámbula, Miguel Bosé, entre otras reconodias estrellas.

Olga Tañón junto a Nacho y Luis Enrique conmovieron al público presente tras interpretar el tema Valiente. Y es que la canción estuvo dedicada al afligido pueblo de Venezuela inmerso en una crisis política, social y económica que día día obliga a miles a migrar a países vecinos.

Pero no solo ellos se pronunciaron a favor de la libertad de Venezuela. El español Miguel Bosé aprovechó el momento en el que subió al escenario a recoger su premio para enviar un mensaje a los venezolanos. ‘Esto va dedicado especialmente al pueblo de Venezuela. Que sea posible que se recupere la libertad, la democracia y la estabilidad de un país maravilloso y de un pueblo inmensamente grande y valiente. A Venezuela’.

Cabe indicar que los Premios Tu Mundo son los únicos reconocimientos en la televisión en español que únicamente toman en cuenta los votos del público para elegir a los ganadores. En esta oportunidad, los artistas compitieron en nada menos que 20 populares categorías que incluyen ‘Pareja Perfecta’, ‘Serie Favorita’, ‘Mala Más Buena’, entre otras.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.