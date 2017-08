Premios Tu Mundo 2017: El Señor de Los Cielos, Maluma, CNCO y todos los ganadores de la sexta edición [VIDEOS]

Los tan esperados Premios Tu Mundo 2017 congregaron a lo mejor de la cultura pop actual. La ceremonia organizada por Telemundo y conducida por Carmen Villalobos, Daniel Sarcos y Fernanda Castillo se llevó a cabo en el American Airlines Arena de Miami la noche el último jueves, donde cientos de fanáticos y artistas se reunieron para disfrutar de un espectacular show.

El Señor de los Cielos se llevó el premio dedicado a Super Serie Favorita, la banda CNCO logró el reconocimiento de Artista Pop Favorito y como era de esperar, el colombiano Maluma se llevó a casa la estatuilla de Artista Urbano Favorito. ¡Súper estrellas!

Por su parte, tras abandonar el dúo Chino y Nacho, este último brilló con luz propia en el escenario con su más reciente éxito, el hit Báilame. Asimismo, Miguel Bosé y Olga Tañón fueron distinguidos con reconocimientos especiales que por su gran influencia en la música latina.

Ganador Premios Tu Mundo 2017. VIdeo: Instagram

Precisamente el español Miguel Bosé aprovechó el momento de su discurso de agradecimiento para pedir la libertad para el pueblo de Venezuela. Olga Tañón hizo lo mismo con un emotivo tema que interpretó junto a sus colegas Nacho y Luis Enrique.

Cabe indicar que los Premios Tu Mundo 2017 son los únicos reconocimientos en la televisión en español que se basan únicamente en los votos del público. Este año, la sexta edición desde su estreno en el 2012, los artistas latinos compitieron en 20 categorías. Descubre a los ganadores a continuación:

Maluma ganador Premios Tu Mundo 2017. Video: Instagram

Súper Serie Favorita

El Señor de los Cielos V



Serie Favorita

La Doña



La Mala Más Buena

Majida Issa (Sin Senos Sí Hay Paraíso)



Influencer Favorito

Johann Vera



Artista Regional Mexicano Favorito por iHeartRadio

Gerardo Ortiz



La Pareja Perfecta

David Chocarro – Aracely Arámbula (La Doña)



Protagonista Favorito con Mala Suerte

Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso)



Protagonista Favorito

Rafael Amaya (El Sr. De los Cielos V)



Soy Sexy and I know it

Carmen Villalobos (Sin Senos Sí Hay Paraíso)



Actriz Favorita

Carmen Aub (El Sr. De los Cielos V)



Artista Pop Favorito por iHeartRadio

CNCO GANADOR



El Malo Más Bueno – Novela/Serie

José María Galeano (La Doña)



Protagonista Favorita

Aracely Arámbula (La Doña)



Canción Comienza-Fiestas por iHeartRadio

Hey DJ – CNCO ft. Yandel



Presentador Favorito

Jorge Bernal (Suelta La Sopa)



Actor Favorito

Juan Pablo Urrego (Sin Senos Sí Hay Paraíso)



Programa Favorito

Un Nuevo Día



