RBD: Christopher Uckermann reveló que probó sustancias prohibidas [VIDEO y FOTOS]

El actor y exintegrante de RBD, Christopher Uckermann, reveló que durante su juventud probó algunas sustancias prohibidas en la entrevista realizada para el programa “De Primera Mano”.



“Pues sí he tomado cosas en mi vida, claro, pero como joven, más chavito probé muchas cosas y no me gustaron, (me di cuenta que) no era por ahí”, confesó el ex RBD, Christopher Uckermann.



Sin embargo, Christopher Uckermann afirmó que este tipo experiencias le ayudaron para ser una mejor persona.

“He tenido mis experiencias por supuesto, pero he aprendido del pasado y simplemente lo que estoy haciendo ahorita en este punto de mi vida es, toda la cuestión que haga de trabajo, compartir lo que hago, creo es lo más importante, que el trabajo que hagas tenga un mensaje”, dijo Christopher Uckermann.



Christopher Uckermann declaró cómo fue que salió bien librado de esa situación. “Yo creo que muchas veces la gente lo hace, prueba cosas, creo que es parte de la vida, creo que no hay que tener miedo a tener errores o no, pero eso pasa en el medio, fuera del medio, en todos lados”.



Christopher promocionando la película #CasiUnaGranEstafa en #DePrimeraMano y #ADN40Mx. #christophervonuckermann #christopheruckermann Una publicación compartida de vonuckerargentina (@vonuckerargentina) el 16 de Ago de 2017 a la(s) 12:44 PDT

Sobre lo complicado que ha sido para el mantener una imagen intachable para sus seguidores, Christopher Uckermann explicó: “yo soy lo más honesto posible que puedo conmigo mismo, mientras yo me sienta feliz y tranquilo, y yo no me pierda, o sea, yo soy lo más honesto y eso es lo que percibe la gente y eso es lo importante”.



Por ahora Christopher Uckermann se encuentra promocionado la cinta “Casi una gran estafa”, en la que comparte créditos con Juan Pablo Medina, Zuria Vega y Adriana Paz, entre otros famosos.