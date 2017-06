RBD: Maite Perroni pone condición para ser parte del reecuentro de la banda mexicana [VIDEO y FOTOS]

A poco tiempo de cumplirse ocho años de la desintegración de RBD, Maite Perroni dijo que estaría más que feliz de compartir el escenario nuevamente con sus ex compañeros. Eso sí, la actriz puso una sola condición para participar en el posible reencuentro: que ‘fuéramos realmente los seis’.

‘Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte’, dijo la ex RBD en una entrevista para el diario mexicano El Universal.

Asimismo agregó que la posible reunión de la banda juvenil mexicana ‘se podría lograr si quisiéramos’. ¡Esperamos que los RBD se animen pronto a juntarse!

Por otro lado, Maite Perroni confirmó su participación y se mostró muy emocionada por la próxima marcha del orgullo gay en México. ‘Me ilusiona poder hacerme presente en una manifestación importante y necesaria como sociedad’, comentó la ex RBD.

De la misma manera dijo seguir enfocada en su carrera como solista. Su última producción titulada ‘Loca’ la está rompiendo en las plataformas digitales. Tal es así que su videoclip ya tiene casi 10 millones de reproducciones en YouTube con tan solo una semana de lanzado.

Cabe indicar que la ex RBD está tan decidida a destacar el mundo de la música que recientemente rechazó la invitación de la productora Angelli Nesma para protagonizar su nueva telenovela ‘Me declaro culpable’.

