Ricky Martin uso esta app para conocer a su novio Jwan Yosef

El guapo cantante Ricky Martin luce enamorado de su novio Jwan Yosef. Hace poco causó suspiros y rompió corazones cuando anunciaron que están comprometidos. Al parecer, el cantante encontró al amor de su vida y no fue de manera tradicional. El cantante conoció a su novio a través de Instagram.

No, Trome, no es Tinder. Aunque no sabemos si Ricky Martin ha usado esa app, sí confirmó que conoció a Jwan Yosef cuando navegaba por Instagram. El cantante vio la foto de una pieza de arte. “Wow ¡qué genial! ¿De quién es? Luego empiezo a revisar y fue como ‘oh, oh’ entonces le escribí”, contó el cantante a Andy Cohen.

Y así fue. La química surgió en cada conversación sobre arte que tenían. Ricky Martin confesó que no era para nada sexy. Después de textear por seis meses, el cantante viajó a Londres a conocer en persona a Jwan Yosef. Y así fue como Instagram se encargó de unirlos. Ahora se casarán. ¡Lindos!

Jwan Yosef es un pintor de origen sirio y criado en Suecia. Es 12 años menor que Ricky Martin

Se fue el día. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 15 de Oct de 2016 a la(s) 6:15 PDT



