Rihanna: Chris Brown confiesa cómo fue la noche en la que golpeó brutalmente a cantante

El cantante Chris Brown recordó uno de los momentos más críticos de su vida: la noche en que golpeó a Rihanna. Como se sabe, Rihanna y Chris Brown fueron una de las parejas más populares en 2009, pero su relación terminó de la peor manera.



Eran la pareja del momento, pero sus vidas cambiaron para siempre cuando se hizo pública la noticia de que Chris Brown había golpeado brutalmente a Rihanna. Las fotos de la cantante golpeada y ensangrentada dieron la vuelta al mundo.



Chris Brown habló sobre esos oscuros momento que vivió al lado de Rihanna, a propósito de un documental muy personal llamado 'Chris Brown: Bienvenido a mi vida', que acaba de publicar.



Chris Brown golpeó brutalmente a Rihanna. Chris Brown golpeó brutalmente a Rihanna. Difusión

Según Brown, los problemas comenzaron cuando él confesó haberle sido infiel. "Ella me odiaba después de eso, lo intenté todo, no le importaba, simplemente no confiaba en mí después de eso. De ahí, simplemente fue cuesta abajo la relación porque había peleas, peleas verbales y peleas físicas", cuenta Chris.



Cuando todo era felicidad entre Chris Brown y Rihanna. Foto. AFP Cuando todo era felicidad entre Chris Brown y Rihanna. Foto. AFP AFP

Luego habló sobre cómo se dio la agresión física en el auto: "Recuerdo que ella trató de patearme y entonces yo realmente la golpeé con un puño cerrado y le rompí el labio". Y agrega: "Cuando lo vi estaba en estado de shock, yo me quedé preguntándome ¿por qué la golpeé así?".



"Después comenzó a escupirme sangre en la cara" en lo que era "una verdadera pelea en el auto mientras conducíamos por la calle", agrega el cantante durante el documental.



Finalmente, Chris Brown confiesa haberse sentido "como un puto monstruo" aquella noche. "Todavía amo a Rihanna, pero voy a ser honesto: pelearíamos entre nosotros".