Rihanna: Un fan con el corazón roto le pidió un consejo y ella le contestó con sensacional mensaje [VIDEO y FOTOS]

Rihanna tiene verdaderos y leales fanáticos. Y es que a pesar de la reciente polémica por su aumento de peso, sus seguidores siguen amándola como siempre y recurriendo a ella seguros que les brindará una palabra de apoyo.

Así se pudo ver la semana pasada cuando un fan la contactó por medio del chat de Instagram. ‘Hola Robs ¿cómo superaste tu primer corazón roto? He estado luchando’, escribió el usuario conocido como @Waladshami en un mensaje privado dirigido a Rihanna.

Sorprendido pues no esperó que la cantante le contestara, el joven recibió el siguiente inbox. ‘¡Solo cree que el corazón roto fue un regalo por sí mismo! Llora si tienes que hacerlo, ¡Pero no será para siempre’, escribió Rihanna para alegría de su fan.

JULY 6... the "SO STONED" collection is dropping! My hands down favorite collaboration with @manoloblahnikhq Pictured above: "Poison Ivy" Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 12:32 PDT

‘¡Encontrarás el amor de nuevo y será aún más hermoso! ¡Mientras tanto, disfruta de todo lo que eres!’, añadió Rihanna. El afortunado joven tomó una captura de la conversación para después compartirla con sus seguidores de Twitter. Al momento, la publicación tiene más de 53 mil ‘Me Gusta’ y más de 11 mil retuits.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que Rihanna brinda un consejo sincero para sus fans. En el 2016, ayudó a salir del closet a un chico que tenía miedo de revelar su orientación sexual a su familia. ‘Bebé, está bien sentir miedo, ¡pero es más importante saber quién eres realmente!’, escribió la también actriz.

#SoSTONED @manoloblahnikhq Pictured above: "Bajan Princess" Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 7:01 PDT

Asimismo, en el 2013 un fan le envió un inbox pidiendo un consejo por ‘problemas de confianza con los hombres’. Rihanna no dudó en contestarle de la mejor manera. ‘Mi consejo, que es exactamente lo que yo he hecho, es que si esa mi**da no tiene sentido para mí, me voy. Es decir, ¡de inmediato! Siempre necesito salirme de eso para verlo por lo que es, porque me rehúso a dejar que un hombre juegue conmigo. Si él no tiene respeto, ¡simplemente no lo tiene! No tienes que permitirlo o sentirte obligada por ello’, le recomendó la celebridad.

Wild Thoughts, colaboración de Rihanna y DJ Khaled.

