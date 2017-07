Rihanna tiene grandes ambiciones: ahora quiere ganar un Oscar [VIDEO y FOTOS]

Rihanna es tan multifacética que no es de extrañar que sus ambiciones lleguen a todos los ámbitos. Y es que además de destacar en la música, ser una activista por los derechos de las minorías y diseñadora de modas, ahora también incursionó en la industria cinematográfica.

Su última película, Valerian y la ciudad de los mil planetas, se estrenará dentro de muy poco, exactamente el 21 de julio de este año. Es así que en el marco de su lanzamiento, Rihanna dio unas polémicas declaraciones que revelaron sus más profundas aspiraciones personales.

Según declaró a al diario The Sun, Rihanna afirmó que ‘amaría’ ganar un premio Oscar por sus incursiones en el mundo de la actuación. ‘Me encantaría llegar un día. ¿Quién no quiere que le digan que está haciendo un gran trabajo?’, afirmó la popular cantante de Barbados.

#SoSTONED @manoloblahnikhq Pictured above: "Bajan Princess" Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 7:01 PDT

Sin embargo, aseguró no tener aires de ‘diva’ acerca de su participación en Valerian y la ciudad de los mil planetas. Allí interpretará a una una stripper alienígena muy sexy que de seguro te sacará más de un suspiro.

JULY 6... the "SO STONED" collection is dropping! My hands down favorite collaboration with @manoloblahnikhq Pictured above: "Poison Ivy" Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 21 de Jun de 2017 a la(s) 12:32 PDT

‘Me ofrezco como arcilla a los directores. Trabajo duro y pongo todo en todo lo que hago, pero el resto no depende de mí’, afirmó Rihanna sobre su deseo de ganar el Oscar.

Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 11:24 PDT

Cabe indicar que Rihanna ha colaborado en varias películas, entre animaciones, comedias y filmes de ciencia ficción. Entre sus trabajos están Home: hogar dulce hogar, Annie, This is the End, Battleship: Batalla Naval, Valerian y la ciudad de los mil planetas y Ocean's Eight, que estrenará en el 2018.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.