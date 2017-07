Rob Kardashian y Blac Chyna: Su drama lleno de infidelidades y agresiones podría convertirse en serie de tv [VIDEO y FOTOS]

Rob Kardashian, el hermano menor de Kim Kardashian, ha protagonizado el que podría ser considerado el peor espectáculo amoroso del 2017. Y es que hace poco se enteró de que su ex, la empresaria Blac Chyna, le fue infiel con otro hombre.

Esto desató la ira de Rob Kardashian, quien decidido a desenmascarar a Blac Chyna y publicó fotos íntimas de su ex en Instagram. Como era de esperar, la red social bloqueó las imágenes y su propia cuenta por considerar que difundía contenido inapropiado.

Pero ese no fue el fin del enfrentamiento entre Rob Kardashian y la madre de su única hija Dream. Y es que Blac Chyna lo acusó de haberla maltratado física y psicológicamente durante los años que duró su relación, lo que le consiguió una orden de restricción para que no se le acerque más.

Dreaming ☁️ Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 10 de Jun de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Frente a esta situación, Rob Kardashian pidió perdón a su familia y a su ex por haber hecho público el problema y no haberlo resulto en la intimidad, según consignó TMZ. Sin embargo, no aceptó haberle pegado en algún momento.

Hey its @miggy_santos #miggyinthemorning I am going to leave this up to you. Do you even want to hear me bring up this mess in the morning ? I mean I will and all but since I care about what you and your kids want to hear I thought I would ask. Please comment below xoxox #fresno #993nowfm #robkardashianblacchyna Una publicación compartida de 99.3 NOW FM (@993nowfm) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 7:54 PDT

A pesar de todo el escándalo, al parecer las celebridades siguen abocadas a hacer dinero sin importar las repercusiones para la hija que comparten. Según una fuente de mtonews.com, la parejita ya estaría conversando con la gente del canal E! para hacer una serie que explore lo que salió mal entre ellos.

