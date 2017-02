Ryan Gosling y Eva Mendes: ¿Por qué la pareja no se muestra en público? [VIDEO y FOTOS]

Ryan Gosling volvió a dejar en 'ascuas' a la prensa internacional que esperaba que hoy desfile en la alfombra roja al lado de su actual pareja y madre de sus dos hijas, Eva Mendes. Pero nada de eso pasó, el nominado a los Oscars 2017 llegó solo.



¿Por qué Ryan Gosling y Eva Mendes no quieren mostrarse en público como pareja? La respuesta es sencilla, el actor canadiense desde que inició su relación con la ex sex symbol de Hollywood decidió mantener perfil bajo con este romance, pues en anteriores oportunidades la prensa nunca lo dejaron disfrutar las mieles del amor al lado de Sandra Bullock, Rachel McAdams.



El romance de Ryan Gosling y Eva Mendes habrían iniciado su romance en el 2011, cuando se les vio disfrutando de un día mágico en Disneyland. Desde entonces, Eva y Ryan han compartido un puñado de momentos dulces, pero son pocas las ocasiones en que se han mostrado juntos frente a la prensa y los paparazzis esperan tomar la esperada fotografía de la pareja junto a sus hijas.

Tras sus romances frustrados con Sandra Bullock y Rachel McAdams, Ryan Gosling no habla ante la prensa sobre su vida privada, es el mejor evasor en las entrevista y tiene la habilidad de cambiar de tema de una manera que deja sin argumentos a los periodistas.



Solo en los Globos de Oro Ryan Gosling se refirió a Eva Mendes como su 'chica' y le dedicó su premio como mejor actor; aunque valgan verdades es la más romántica declaración de amor de los últimos años.



"Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas. Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", dijo muy emocionado.