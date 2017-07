Selena Gomez cumplió 25 añitos y te sorprenderá lo que pidió como regalo [VIDEO y FOTOS]

Selena Gomez, una de las cantantes más exitosas de los últimos años, estuvo de cumpleaños. La ex de Justin Bieber celebró de manera sencilla su cuarto de siglo en compañía de sus amigos y seres queridos.

En dos imágenes de Instagram que ella misma compartió en su cuenta personal, se puede ver a Selena Gomez vestida de blanco y con un silbato en la boca. Subida encima de la mesa de su cocina, la cantante posó junto con dos tortas y globos celestes, turquesas y blancos.

‘Gracias a ustedes por todo el amor por mi cumpleaños. No podría estar más bendecida. Muchos de ustedes no se dan cuenta cuánto significan para mí. Creo que estos 25 van a ser épicos’, escribió Selena Gomez junto a la foto que ya tiene casi seis millones de Me Gusta en Instagram.

Thank you for all of my bday love. I couldn't be more blessed. A lot of you don't realize how much you mean to me. I. Love. You. --think 25 is going to be epic. xo Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 10:46 PDT

Asimismo, en otra fotografía se ve a Selena Gomez frente a sus velitas y junto a varios amigos desesperados por sacarle una foto genial. Sin embargo, en lugar de regalos, la cantante pidió algo mucho más especial y noble.

My people Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 10:48 PDT

Y es que Selena Gomez, quien ha luchado contra el lupus durante varios años, animó a sus amigos, familiares y fans a donar por su causa: La alianza de investigación de Lupus. Es así que mediante su cuenta de Twitter pidió que en vez de obsequios hagan donativos para ayudar a otras víctimas de su enfermedad.

I'm not surprised, I sympathize. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 20 de Jul de 2017 a la(s) 11:45 PDT

Como era de esperar, sus fans respondieron con cariñosos mensajes cumpleañeros. Incluso, algunos famosos también saludaron a Selena Gomez por su santo número 25. Ese fue el caso de la famosa empresaria Paris Hilton y la conductora de televisión Ellen DeGeneres.

