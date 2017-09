Selena Gomez: Amiga que le donó un riñón muestra sus cicatrices orgullosa [VIDEO y FOTOS]

Todos los fanáticos de Selena Gomez quedaron totalmente sorprendidos cuando la joven cantante publicó una foto en Instagram que la mostraba en un quirófano junto a otra hermosa chica. Ambas estaban con bata, llenas de vías y listas para ser intervenidas.

Y es que Francia Raisa, la joven que aparece al lado de Selena Gomez, hizo un enorme sacrificio y decidió donarle un riñón a su famosa amiga, quien hace lo posible para hacerle frente al lupus, enfermedad que poco a poco va mermando su salud. ¡Admirable!

Ahora, una semana después de la operación, Francia Raisa se atrevió a posar en Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su bien trabajado cuerpo, sino las cicatrices que le quedaron tras donarle su riñón a Selena Gomez.

I am beyond grateful that God would trust me with something that not only saved a life, but changed mine in the process. This was part of our story, and we will share it soon, but what is important now is that this is not the only story. For more information regarding Lupus, please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org -- Love you sis, so glad we’re on this journey together. ❤️ xx Una publicación compartida de Francia Raísa (@franciaraisa) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:19 PDT

‘Feliz de estar de regreso’, escribió Francia Raisa junto al video donde se la ve haciendo pesas. La actriz posó impecable y súper sexy en el gym con unas leggins grises, gorra negra y un brasier deportivo de infarto.

La mítica foto en el hospital de Selena Gomez y Francia Raisa no solo fue compartida por la cantante. Y es que su amiga también aprovechó para mostrar su acto de solidaridad con sus fanáticos de Instagram.

Happy to be back Una publicación compartida de Francia Raísa (@franciaraisa) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 11:46 PDT

‘Estoy más que agradecida de que Dios me haya confiado algo que no solamente salvó una vida sino que, en el proceso, cambió la mía’, escribió junto a la imagen. ‘Esto fue parte de nuestra historia, la compartiremos pronto, pero lo importante ahora es que esta no es la única historia’, agregó.

Selena Gomez y Francia Raisa se conocieron en el 2007 cuando Disney y Freeform hicieron que ambas actrices visitaran un hospital de niños. ‘Selena y yo estábamos en el mismo grupo y simplemente hicimos clic’, admitió Raisa.

Cabe indicar que el lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune. Sus síntomas más recurrentes son fiebre, adelgazamiento, pérdida de apetito, debilidad, desánimo, manchas en la piel, inflamación de la pleura, hipertensión y problemas en los riñones.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.