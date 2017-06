A Selena Gomez no le gusta usar brasier y no le importa lo que le digan [FOTOS]

​Una nueva foto de Selena Gomez de la mano de The Weeknd, su novio, ha despertado diversas opiniones. En la imagen, se ve la comodidad que siente la cantante y productora al no usar brasier. Ella pasea con un vestido ligeramente traslúcido de la mano de su novio al salir del Carbone.

Selena Gomez salía de cenar con su novio The Weeknd en New York, cuando los paparazzi empezaron a tomarles fotos. Efectos del flash causaron que se viera lo que estaba debajo del vestido negro de la cantante, pues no estaba usando brasier una vez más.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez se muestra sin brasier en público y no la culpamos. Muchas mujeres creen que es un accesorio de ropa innecesario y sobre todo cuando tienes pechos pequeños.

Selena Gomez y The Weeknd Selena Gomez y The Weeknd

Aunque no lo menciona o trata de hacerlo notorio, Selena Gomez publica en Instagram fotos en las que no se encuentra usando brasier.



Además, en su video Bad Liar mantiene este estilo.

Selena Gomez en Bad Liar



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.