Selena Gomez gastó 30 mil dólares en organizarle una fiesta a The Weeknd

¿Eso es amor? La cantante estadounidense Selena Gomez parece no escatimar en gastos cuando se trata de The Weeknd. Esta vez la interprete de 'Kill Em With Kindness' desembolsó una importante suma de dinero para organizarle una fiesta de cumpleaños.

A pesar de que el cumpleaños de The Weeknd es este 16 de febrero, Selena Gomez decidió reunir a sus amigos más cercanos en el exclusivo club Dave & Buster's de Hollywood, la semana pasada.

Según el portal TMZ, Selena Gomez pagó cerca de 30,000 dólares para que The Weeknd y sus amigos, entre los que se encontraban French Montana, Big Sean y 2 Chainz, disfruten del club hasta la madrugada.

Selena Gomez ni siquiera pudo asistir a la fiesta de The Weeknd pues debía volar a Nueva York para participar de la Semana de la Moda de la ciudad.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, Selena Gomez y The Weeknd disfrutaron de una romántica velada a bordo de un lujoso yate. ¡Qué ternura!