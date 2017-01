Selena Gomez y The Weeknd fueron se dieron apasionado beso ¿se inicia un romance? Selena Gomez y The Weeknd no se cuidaron en mostrarse muy cariñosos a salida de un restaurante en Santa Monica.





Selena Gomez fue captada cariñosa junto a The Weeknd. Selena Gomez fue captada cariñosa junto a The Weeknd.