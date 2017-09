Selena Gomez: Su amiga le dona el riñón que necesitaba para vencer al lupus [VIDEO y FOTOS]

Selena Gomez preocupó a sus fanáticos este jueves luego de mostrarse en bata y en la clínica lista para entrar al quirófano. Así se pudo ver en su cuenta de Instagram, donde reveló que está a punto de dar un paso más en su lucha contra el lupus.

En la imagen de Instagram Selena Gomez se muestra al lado de su amiga, la actriz de televisión Francia Raisa, quien le donó su riñón a la expareja de Justin Bieber. Al momento, el post tiene más de 4.6 millones de Me Gusta con tan solo cinco horas de publicado.

‘Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud’, explicó Selena Gomez en su post de Instagram.

La cantante afirmó que dudó si compartir o no su actual condición con sus fans aunque finamente se decidió por hacer pública su operación. ‘Me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he quedado compartir con ustedes’, dijo Selena Gomez.

Asimismo agradeció a su familia y a su excelente equipo de médicos por todas las atenciones hacia ella, tanto antes como después de la intervención quirúrgica para contrarrestar su lupus. ¡Mucho valor y fuerza Selena Gomez!

Finalmente Selena Gomez le dedicó unas palabras a su gran amiga Francia Raisa, quien le donó el órgano que necesitaba. ‘Por último, no hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo y sacrificio máximo donándome su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana’, escribió.

Al momento, Selena Gomez no ha revelado su condición actual ni detalló cuándo se sometió al procedimiento. Por su parte, su manager también se negó a dar mayor información sobre su actual estado de salud.

