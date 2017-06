El Señor de los Cielos: Carmen Aub publicó fotos desnuda tras ser víctima de extorsión [VIDEO y FOTOS] 

Ser famoso tiene sus pro y sus contras en la actualidad, pues pueden ser víctimas de hackeos de sus cuentas en las diversas redes sociales o, como en el caso de la actriz de 'El Señor de los Cielos' Carmen Aub, quien fue extorsionada por una periodista para no dar a conocer unas fotografías de ella y su pareja mostrándose completamente desnudos.



La popular 'Rulita Casillas' de 'El Señor de los Cielos' decidió no caer en el juego de esta mala profesional y colgar ella misma las imágenes en su cuenta de Instagram denunciando el hecho.



"Una “reportera” me pidió $1,000 dólares para disque frenar estas fotos viejísimas, mejor se las doy gratis y ese dinero lo doné a #lovehealsfoundation www.acria.org #HAPPYPRIDE”, dice el texto que acompaña las fotos de Carmen Aub al desnudo.

Carmen Aub, así le dio una gran lección a la supuesta 'reportera' que la estaba chantajeando. Sus seguidores pidieron a la actriz de 'El Señor de los Cielos' que de el nombre completo de la persona que la quiso extorsionar para que esta sea desterrada del mundo del espectáculo.



La 'Rulita Casillas', hija de 'El señor de los Cielos' siempre ha intentado mantener su vida personal al margen de la profesional, por ello ha tratado de mantener perfil bajo y un círculo cerrado de amistades con el fin que no se filtren informaciones que nada tienen que ver con su carrera como actriz