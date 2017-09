'El Señor de los Cielos': Familiares de Fernanda Castillo murieron en terremoto de México [FOTOS]

Fernanda Castillo, protagonista de la narco novela'El Señor de los cielos', fue una de las famosas que recurrió a las redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores y así poder localizar a su prima Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Vélez Tenorio, a quienes no podía localizar tras el terremoto en México.



Desesperada por no tener información sobre sus familiares, Fernanda Castillo no dudó en dar la ubicación exacta del domicilio de sus primos ubicado en la colonia Condesa, mismo que colapsó junto a otro edificio de la misma zona.



Urge cualquier información sobre los afectados en el edificio Edimburgo #4 esq con Escocia por favor RT 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Fernanda Castillo (@FernandaCGA) 19 de septiembre de 2017

Lamentablemente para la protagonista de ‘El Señor de Los Cielos’ las noticias de su paradero no fueron buenas, pues mientras se removían los escombros en la madrugada tras el terremoto en México, Fernanda Castillo y su familia se enteraron del fallecimiento de su prima y su esposo durante el derrumbe, tal como sucedió con otras personas en ese lugar.



Fue Pablo Castillo, hermano de Fernanda Castillo, quien confirmó a través de su cuenta en Instagram. “Me duele en alma, siempre los voy a tener en mi corazón. Mis hermanos y cómplices. Se fueron juntos y juntos estarán por siempre”, escribió junto a una foto de la pareja.



Me duele en alma ,siempre los voy a tener en mi corazón . Mis hermanos y cómplices . Se fueron juntos y juntos estarán por siempre . Una publicación compartida por pablo castillo (@pkastillo) el 19 de Sep de 2017 a la(s) 11:46 PDT

A pesar de las muestras de solidaridad de sus seguidores, Fernanda Castillo no ha emitido ningún mensaje respecto al tema, pero se espera que en las próximas horas llegue a México para acompañar a su familia en este duro momento.