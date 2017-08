Shakira sube la temperatura con diminuto bikini y sensual movimiento de caderas [VIDEOS y FOTOS]

Shakira está más entusiasmada que nunca. Y es que la famosa colombiana viene preparando su regreso a los escenarios con su tan esperada gira El Dorado World Tour, cuyas fechas ya están confirmadas para Norteamérica y Europa.

Se trata de una gira para promocionar el noveno álbum de estudio de Shakira: El Dorado. Asimismo también aprovechará para conmemorar su octavo disco, el cual lleva su mismo nombre y fue lanzado en marzo del 2014.

Frente a El Dorado World Tour, Shakira ha decidido prepararse para no decepcionar a sus fanáticos durante sus shows. Y es que si los artistas no se encuentran en una buena condición física, probablemente no puedan interpretar al máximo sus más populares temas. Sino preguntémosle a Mariah Carey, que ya ni puede caminar sobre el escenario.

Tickets for Shak's extra Paris show on Nov 11 are on sale now! / Los boletos para el segundo show de Shak en París el 11 de Noviembre ya están a la venta! https://shakir.as/eldoradoparis ShakHQ Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 25 de Jul de 2017 a la(s) 8:19 PDT

Lejos de seguir su ejemplo, Shakira se viene ejercitando muy duro para subir radiante a dar sus conciertos. Así se puede ver en su cuenta de Instagram, donde se animó a compartir videos de su entrenamiento.

El primero la muestra nadando en un diminuto bikini. ‘Estoy haciendo todo lo que sea necesario para prepararme para la gira! Incluso nadar a medianoche!’, escribió Shakira en su cuenta oficial de Instagram.

Shakira ejercitándose para su gira. Video: Instagram

El sensual clip donde Shakira hace gala de sus atributos rápidamente se volvió viral. Al momento, tiene nada menos que 1.7 millones de reproducciones en Instagram y miles de mensajes de enamorados fans de la cantante.

En otro video se la ve haciendo cortas y dolorosas flexiones abdominales. Y es que claro, para hacer sus clásicos movimientos de caderas es necesaria fuerza, resistencia y flexibilidad. ‘Quema Shaki quema’, ‘Ídola yo apenas podría hacer uno jajajaj’, ‘sigue así disciplinada, eres ejemplo a seguir de millones’, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores. ¡Grande Shakira!

Shakira preparándose para su próxima gira. Video: Instagram

La gira de Shakira iniciará el próximo 8 de noviembre en la ciudad de Colonia, Alemania. Se sabe que el Perú estará incluido entre las presentaciones pero aún se desconoce en qué fecha la colombiana visitará nuestro país.



