Shakira y la increíble infracción de tránsito que enfureció a sus seguidores en Barcelona [VIDEO y FOTOS]

Shakira fue la protagonista del último episodio del famoso programa de entrevistas Carpool Karaoke. A diferencia de otros capítulos, esta vez Trevor Noah viajó hasta Barcelona para pasear y conversar con la colombiana a bordo de un auto.

La cantante la pasó genial durante la grabación. Allí, Shakira interpretó grandes éxitos de su autoría como Whenever Wherever y Hips Don’t Lie, además de reconocer que se formó en el pop escuchando rock. De esta manera, no dudó en cantar Zombie de The Cramberries.

Asimismo, Shakira y Trevor Noah movieron el cuerpo al ritmo del Waka Waka, canción de la colombiana que fue elegida como el tema oficial de la Copa Mundial de la Fifa Sudáfrica 2010. ¡No te pierdas el último Carpool Karaoke!

Sin embargo, un detalle que podrías haber dejado pasar generó controversia y una ola de críticas a Shakira. Y es que la artista cometió una imprudencia que podría haberle costado muy caro si en ese momento hubieran sufrido un accidente automovilístico.

Nos referimos al cinturón de seguridad de Shakira, o más bien a la forma en la que se lo colocó. La colombiana prefirió ponérselo debajo de la axila y no sobre el hombro, como legalmente lo señala la norma.

Según E! News, la imprudencia de Shakira le costó una multa por parte de la policía de Barcelona. Y es que atreverse a conducir o desplazarse en un auto de esa manera podría conllevar a varios peligros tanto para ella como para los peatones que se crucen en su camino.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que Shakira hace a un lado las normas de tránsito. En el 2010, durante el videoclip de su canción Loca, también fue sancionada por ir de copiloto en una Harley Davidson.

En esa oportunidad, Shakira tuvo que abonar 400 mil euros al ayuntamiento de Barcelona, según consignó el Huffington Post.

