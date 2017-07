Spiderman: Andrew Garfield confesó que es ‘gay sin el acto sexual’ [VIDEO y FOTOS]

Andrew Garfield, quien le dio vida a Spiderman en dos oportunidades en la pantalla grande, hizo una polémica confesión sobre su orientación sexual. ‘Soy un hombre gay, aunque sin el acto físico’, afirmó el joven actor.

Sin embargo, no todo es como parece, ya que Andrew Garfield se refería a su más reciente trabajo en el teatro. Y es que el recordado Peter Parker participa en una obra llamada ‘Angels in America’, donde interpreta a Prior Walter, un homosexual neoyorquino con VIH.

En ese sentido, el ex de Emma Stone no descartó tener una relación con una persona de su mismo sexo. ‘Por lo que yo sé, no soy gay. Quizá tenga un despertar más tardío en mi vida’, dijo muy sincero

Una publicación compartida de Andrew Garfield (@andrew_garfield83) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 11:08 PST

Durante una entrevista reciente, Andrew Garfield confesó que para prepararse para el papel tuvo que ver programas como RuPaul’s Drag Race, un conocido reality de televisión que premia a la mejor drag queen. Gracias a este aprendizaje pudo atreverse a subir al escenario caracterizado y bailar al mismo estilo que las mejores drags.

Una publicación compartida de Andrew Garfield (@andrew_garfield83) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 9:00 PST

Cabe indicar que hace algunos meses Andrew Garfield generó mucha polémica al besar a Ryan Reynolds en los labios. Todo ocurrió durante la ceremonia de los premios Oscar, donde Reynolds no obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor. Según Garfield, solo quiso hacerle sentir que lo amaba a pesar de que ganara o fracasara.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.