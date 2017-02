Super Bowl: Lady Gaga y los mejores memes de su show de medio tiempo [VIDEO y FOTOS]

Impactante. Desde lo más alto del estadio NRG de Houston, Lady Gaga se lanzó a volar y entonó el patriótico "God Bless America". La cantante de 30 años subrayó que Estados Unidos es una tierra de "libertad y justicia para todos".



La interprete de 'Million reasons' cayó en el escenario para el esperado show del medio tiempo del Super Bowl del domingo entre los New England Patriots y los Atlanta Falcons.



Su forma de aparecer no pasó desapercibida en las redes sociales. Y en cuestión de minutos, Lady Gaga se convirtió en blanco de memes por parte de los usuarios.



"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", dijo Lady Gaga envuelta en un traje plateado de Versace y atada a cables que la llevaron al escenario en el medio del campo.



La primera canción que entonó fue un clásico: 'Pocker Face' y le siguió 'The Edge of Glory' y 'Born This Way', que se ha convertido en un himno de la comunidad LGBT, que habla de aceptación sin importar raza u orientación sexual.



Lady Gaga presentó un espectáculo de alta tecnología, con una coreografía excelente, que incluyó la participación del público en el campo con linternas que cambiaban de colores.