¡Súper hot! Kate Moss posa completamente desnuda a sus 43 años [VIDEO y FOTOS]

La guapísima Kate Moss nos ha dado una sorpresa maravillosa. Y es que la modelo de 43 años fue la protagonista de la portada de la revista W Magazine, junto con otras empoderadas mujeres de la talla de Jennifer Lopez, Donatella Versace, Jessica Chastain y Taraii P. Henson.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue lo que traía puesto en las fotos del interior de la revista: ¡Nada!. Sí, así como lo lees, Kate se atrevió a posar completamente desnuda con más de 40 años sobre sus espaldas.

¿El resultado? Simplemente indescriptible. Y es que la supermodelo se conserva perfectamente a pesar de los años. Su piel tersa, su abdomen plano y sus pechos erguidos son evidencia de ello.

Esta no es la primera vez que vemos desnuda a Moss. En anteriores oportunidades ya hemos visto sin ropa en diferentes publicaciones. ‘Desde mis inicios, los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Solo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda’, aseguró a W Magazine.

La fotografía de Kate es una única del reportaje de la revista que no se ha compartido en el Instagram de la publicación. En vez de ello, subieron un video en el que la modelo cuenta que su madre no la consideraba fotogénica.

Kate Moss contó que su madre le decía que no era fotogénica.

A pesar de esto, la cuenta de la agencia de modelos de Moss compartió la imagen. Aunque decidieron censurar los pezones para evitar problemas con las políticas de Instagram.

