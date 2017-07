De Televisa a conductora de Uber: Actriz Alejandra Procuna ahora es chofer de taxi en México [VIDEO y FOTOS]

La crisis no solo llegó a Televisa, sino a decenas de actores que perdieron la exclusividad del 'Canal de las Estrellas' que dejaron de percibir el astronómico sueldo que la televisora les pagaba así no graben ninguna producción. Una de las perjudicadas con esta medida fue la actriz Alejandra Procuna, conocida por interpretar a las malvadas de las historias como 'Las secretas intenciones', 'Huracán', 'Duelo de pasiones', 'Tormenta en el paraíso', 'Nunca te olvidaré', entre otras.



Alejandra Procuna apareció por última vez en la pantalla chica en el 2016 con la telenovela 'Corazón que miente' y un año antes interpretó a la sirvienta 'Dominga' en 'Lo que la vida me robó'.



En entrevista al diario Basta, Alejandra Procuna sostuvo que al quedarse sin trabajo decidió invertir su dinero en la compra de varios autos para Uber. "Me pareció una buena idea y los ponga a manejar, lo que nunca pensé es que los iba a conducir yo".



Alejandra Procuna asegura además que esta experiencia le ha servido para conocer más al público. Aunque no lo hace seguido, trata de manejar cada vez que le falta un chofer. "Me da mucha tranquilidad el saber que puede entrar un dinero semanal".

Agrega que ahora tiene tres autos trabajando para esta empresa de taxis. "Quiero llegar a los cinco a ver si con ellos puedo tener una buena entrada de dinero, tenga novela o no".