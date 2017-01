Thalía: su abuela revela que ya no quiere verla por ingrata [VIDEO]

Lamentable. La abuela de Thalía, Doña Eva Mange, aseguró que no quiere saber nada de la cantante pues nunca viene a visitarle, esto en palabras de la actriz Laura Zapata, una de sus nietas.

A pocos días de llegar a los 99 años, la abuela de Thalía ha manifestado algunos síntomas de su avanzada edad e incluso ha expresado sus deseos de morir.

Laura Zapata confesó que le consultó a doña Eva Mange si quería volver a ver a Thalía y a sus tres hermanas Ernestina, Gabriela y Federica antes de partir. Sin emabrgo, su respuesta fue negativa.

"De pronto yo le dije: 'A ver abuela, a lo mejor tú no te puedes ir porque tienes pendientes. ¿Te gustaría que yo buscara a tus otras nietas para que te vinieran a ver, para que hablaras con ellas y a lo mejor para cerraras tus ciclos con ellas?'" dijo Laura Zapata sin esperar la respuesta de su abuela.

"Y ella me contestó: "No mi hijita, si ellas no me buscan yo no las quiero ver", recalcó Laura Zapata en declaraciones para el programa mexicano Hoy.

El próximo 18 de enero, doña Eva Mange cumplirá 99 años. Ante esto, Laura Zapata dijo además que sus nietas, incluida Thalía. solo buscan a su abuela para sacar provecho.