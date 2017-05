Thalía publica extraña foto en Instagram y seguidores la critican por exceso de Photoshop [VIDEO y FOTOS]

Thalía levantó la polémica entre sus seguidores de Instagram luego de publicar una inusual fotografía donde se la ve con un maquillaje muy natural. Sin embargo a simple vista podemos notar algo extraño en la imagen.

Al parecer, Thalía modificó la instantánea en Photoshop o utilizó un filtro muy fuerte que le bajó mucho la calidad. Es así que su rostro se ve algo deformado y sin definición.

Algunos de sus seguidores consideraron el texto y la imagen como incongruentes ya que en el encabezado Thalía da una lección sobre aceptación personal. ‘Amar y aceptar a la persona que te mira desde el espejo, es libertad, amor y tranquilidad para el alma. Di "Te amo" mirándote a los ojos y sonríe’.

Mientras algunos aplaudieron el mensaje motivacional, otros no tuvieron misericordia con Thalía. ‘¿Hasta al celular le hiciste photoshop? ¡qué trágico’, ‘eres linda, no necesitas filtro’, Thalía esa foto no te favorece en nada’, dijeron algunos de sus seguidores.

I'm taking over Instagram Stories for @marieclairemag tomorrow night! Tune in for a special sneak peek at the summer #ThaliaSodiCollection! ⭐️ ¡Mañana en la noche voy a estar en control de "Instagram Stories" en @marieclairemag! Sintoniza para que veas lo nuevo que llega para el verano del #ThaliaSodiCollection en @Macys! Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 10 de May de 2017 a la(s) 6:34 PDT

A pesar de las críticas, Thalía volvió a compartir una nueva imagen en Instagram. Sin embargo, esta vez recordó a su madre con un sentido mensaje. ‘A todas las mamás hermosas que siguen llenando de amor y fortaleza nuestros caminos, ángeles que Dios bendijo y que vinieron a darnos el mayor regalo, el más valioso que es el amor’, escribió la cantante.

‘Dios las bendiga siempre aquí en la tierra como a cada una de las que ya nos cuida en el cielo’, finalizó Thalía sin hacer caso a las críticas por su anterior publicación.

