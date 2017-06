Thalía y Paulina Rubio dijeron 'no' a reencuentro de 'Timbiriche' [VIDEO y FOTOS] 

Thalía y Paulina Rubio se bajaron del coche de la gira de reencuentro de la agrupación Timbiriche, Ambas estrellas mexicanas decidieron decirle no debido a la recargada agenda que tienen.



Benny Ibarra fue el primero en descartar que Thalía vaya a integrarse al reencuentro que planean los integrantes del grupo Timbiriche para celebrar los 35 años de creación de la famosa agrupación.



“No, por ahora eso no es real, Timbiriche sigue viendo la manera en que nos vamos a reunir, lo cual todavía no es posible por calendarización de todos nosotros”, dijo Benny Ibarra en entrevista para el programa Sale el Sol.



Ibarra afirmó que la intérprete mexicana no podría hacer una gira con ellos debido a sus compromisos profesionales como solista. “Thalía es una mujer sumamente ocupada y si está sacando un disco es porque va a venir una gira de ella”.

En tanto, Paulina Rubio quedó descartada para formar parte del reencuentro del grupo Timbiriche, así lo dio a conocer la agrupación durante la conferencia de prensa que realizaron en el Auditorio Nacional.



“Paulina Rubio está no sé si entre Miami o España pero Paulina no necesita invitación para estar en esta reunión, es una semilla fundamental de Timbiriche y como hace 10 años la vamos a extrañar profundamente pero su agenda no cuadraba con las fechas y cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede, no cuando queremos que suceda”, dijo Sasha.



Sin embargo, Paulina Rubio tiene la puerta abierta para integrarse a los conciertos cuando ella lo desee. “Muy probablemente se una en algún momento a la gira, (a) alguna presentación y desde donde estemos le estaremos como siempre echando porras a su proyecto personal”.



“Tenemos muchas ganas también de que Thalía nos acompañe, hace unos días Thalía lanzó como primer sencillo de su nuevo disco el tema que es de Timbiriche y que grabó con Erik, con Benny y conmigo, tenemos todos una relación amorosa y cercana a través de la música pero también a través de la amistad, y tenemos muchas sorpresas, ya se irán enterando”, agregó.