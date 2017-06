Hollywood: Isabela Moner, la adolescente de origen peruano que la rompe en ‘Transformers’ [VIDEO y FOTOS]

La actriz Isabela Moner ha sacado cara por el Perú. Y es que la adolescente de quince años forma parte del elenco de ‘Transformers: The Last Knight’, la última película de la saga de ciencia ficción.

De madre peruana y nacida en Cleveland, Estados Unidos, Isabela Moner ha sabido hacerse de un espacio en el competitivo mundo de Hollywood. Empezó en Broadway y en series y películas de Nickelodeon, aunque finalmente alcanzó la fama con Transformers, según informó la agencia EFE.

La película dirigida por Michael Bay cuenta cómo después de la desaparición de Optimus Prime, una nueva guerra entre los Transformes y los humanos pone en peligro al planeta. La protagonizan estrellas de la talla de Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel y Laura Haddock.

Isabela Moner encarna a una adolescente que logra escapar del caos en la ciudad de Chicago, acontecido en la anterior cinta ‘Transformers: Age of Extinction’. Allí se muestra como una verdadera y valiente guerrera.

‘Es la primera vez que esta saga cuenta con una protagonista latina. Es una gran oportunidad para mí. De hecho, el personaje no estaba escrito como latina, pero Michael Bay quiso que fuera yo quien lo interpretara tras ver mi audición’, aseguró Isabela Moner en entrevista para la agencia EFE.

‘Transformers: The Last Knight’ se estrenó la semana pasada con 15,7 millones de dólares en la taquilla del primer día. ‘Ojalá el público vea por qué me enamoré del personaje. Puse un gran esfuerzo físico y emocional en él. Ojalá inspire a los más jóvenes y comprueben que nosotros también podemos ser útiles para la sociedad’, afirmó Isabella Moner a EFE.

Pero la joven no se detiene con sus nuevos proyectos. Esperamos verla este año con ‘Soldado’, la secuela de ‘Sicario’, donde actúa con el gran Benicio del Toro. ‘Fue algo maravilloso, simplemente con sentarte a hablar con él sientes que ganas diez años más de sabiduría’, contó Isabela Moner.

Cabe indicar que aunque Isabela Moner tiene mucho trabajo por delante y una agenda muy apretada, está orgullosa de sus raíces peruanas y latinas y no pierde la oportunidad de visitar a la familia de su madre en nuestro país cada vez que puede. La próxima vez que aterrice en el Perú será para su cumpleaños número 16 el próximo 10 de junio, según informó a EFE.

