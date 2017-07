Tupac Shakur, rapero estadounidense asesinado en 1996, puso fin a su discreto romance con Madonna porque temía que una relación con la 'Reina del Pop' perjudicara su imagen, revela una de sus cartas que acaba de salir a la luz.



En la misiva, con fecha de enero de 1995 y que será puesta a la venta a finales de julio por una casa de subastas estadounidense, Tupac Shakur le dice a Madonna: "nunca quise hacerte daño".



"Ser vista con un hombre negro no haría ningún mal a tu carrera, al contrario, podría incluso hacerte aparecer más abierta y apasionante", escribió Tupac Shakur cuidadosamente en un papel rayado.



"Pero yo, al menos en mi percepción inicial, siento que me debo a mi 'imagen', siento que estaría decepcionando a la mitad de las personas que me hicieron lo que creo que soy", añade el rapero.



En su carta confía a Madonna, quien no desveló esta relación hasta 2015, que había leído una entrevista en la que ella declaraba: "Estoy a favor de reinsertar a la sociedad a todos los raperos y los jugadores de basquet, o cualquier cosa en ese sentido".



Tupac Shakur revela en una carta que dejó a Madonna por su color de piel

"Esas palabras me hirieron realmente", escribió Tupac Shakur. La carta, cuya existencia fue revelada por TMZ, forma parte de los artículos propuestos en una subasta de la casa Gotta Have Rock and Roll que tendrá lugar a partir del 19 de julio.



Poco después de su ruptura con Madonna, Tupac Shakur fue encarcelado por acusaciones de agresión sexual que él negó.

Salió de prisión con una imagen aún más afirmada de rey del rap gangsta y al año siguiente fue asesinado de un disparo, a los 25 años, en circunstancias que se mantienen en el misterio al día de hoy.



Durante dos décadas no se escuchó hablar de la relación entre Madonna, de 58 años hoy, y Tupac Shakur, pero en 2015 la cantante habló abiertamente del tema para justificar una aparición en 1994 en un famoso programa estadounidense de televisión de David Letterman.



En el momento de su muerte, Tupac Shakur estaba comprometido con la diseñadora estadounidense Kidada Jones. (Con información de AFP)

