Valentino Lanús infidelidad a Jacky Bracamontes: "La fidelidad no está hecha para los hombres" [VIDEO y FOTOS]

Valentino Lanús confesó ,en reciente entrevista, que su expareja Jacky Bracamontes cuenta con su autorización para contar con todos los detalles de su romance que termino producto de una infidelidad.



"Al principio dudé pero después pensé: ‘si es para el bienestar de tu familia y quieres explicarle a tus nietas quién era Jacky, ¿cómo no la voy a apoyar?’", dijo Valentino Lanús en la reciente entrevista.



Valentino Lanús también manifestó que no había leía el libro publicado por la recordada actriz de 'Rubí'. En dicho libro, la actriz habría contado todos los por menores cuando fue engañada por el actor.



"Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí pa’ delante y evolucionar. No me gusta mucho voltear mucho para atrás si la vida está esperando. No sé qué decir, pero bueno, cada quien sus canicas", sostuvo Valentino Lanús.





Como se recuerda, Jacky Bracamonentes escribió el libro La pasarela de mi vida' donde cuenta todos los detalles y la forma de cómo confrontó a Valentino Lanús en el tema de la infidelidad. El libro cuenta el pasaje de la siguiente manera: "Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos", escribió Bracamonentes cuanto Lanús le pidió perdón de rodillas.