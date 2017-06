La hermosa ex reina de belleza venezolana, Osmariel Villalobos, fue agredida con golpes, arañazos e insultos por la actriz Diosa Canales. Su rostro quedó muy magullado tras el ataque. Sí, Diosa Canales, la misma que llena Instagram de fotos eróticas y a la que le robaron hace poco y casi pierde su bebé.

Ambas celebridades latinas, Osmariel Villalobos y Diosa Canales, dieron su versión de los hechos a distintos medios internacionales al mismo tiempo que publicaron fuertes imágenes de cómo quedaron luego de la pelea. ¡Impactante!

Osmariel Villalobos denunció que la noche del pasado 16 de junio tuvo un altercado con Diosa Canales en el baño de un gimnasio en el que ambas se ejercitan. Según Villalobos, Diosa Canales la amenazó diciéndole ‘te voy a destruir’, aunque ella intentó ignorarla. Es en ese momento de indiferencia que arremetió contra ella hasta hacerla caer al suelo.Parece que esta vez no es otro plan de Diosa Canales para aumentar su fama en México.

VENEZUELA gracias por su apoyo, por sus oraciones y sus bendiciones para conmigo 😇 Me encuentro estable, más tranquila y en compañía de mis padres, familiares, amigos y todos ustedes ❤ que con su INFINITO AMOR me llenan de fortaleza para sobrellevar este momento tan dificil y tan injusto porque NO DEBE EXISTIR NINGÚN MOTIVO PARA LA VIOLENCIA ❤MI MISIÓN ES REGALARLES SONRISAS Y AMOR ❤ Les prometo que cuando me recupere VOLVERÉ alegrarles sus mañanas 💛💙❤ Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 4:59 PDT

La ex Miss Venezuela deberá guardar reposo durante dos semanas para recuperarse de la agresión. Sufrió lesiones en la columna, tres mordiscos, un pulgar dislocado y arañazos en la cara y cuello. Al momento sus abogados están trabajando en una demanda contra Diosa Canales.

💛💙❤BENDECIDO VIERNES💛💙❤ hoy al estilo de @xinfoni ❤ Una publicación compartida de Osmariel Villalobos (@osmariel) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:22 PDT

Por su parte, Diosa Canales afirmó que Osmariel fue quien la atacó primero. ‘Quien me atacó fue ella a mi porque obviamente pensó… Nada yo soy más grande y listo me desquito… sorprendida quedó que me defendí’, escribió la actriz en su cuenta de Twitter. Asimismo, dijo que ha puesto una denuncia contra la modelo. ‘La verdad siempre sale y yo la voy a demostrar’, agregó en un tuit.

Una publicación compartida de Diosa Canales (@diosacanales) el 21 de Abr de 2012 a la(s) 5:14 PDT

Sea como sea que hayan ocurrido los hechos, lo cierto es que son muy lamentables las peleas entre mujeres. Y es que deberíamos defendernos y valorarnos entre todas, en lugar de atacarnos y rebajarnos hasta este nivel. ¡Indignante!

Y espero que todo lo que dicen los medios de mi tengan la verdad ...aqui está la denuncia @carmeLaLongo habla con base pic.twitter.com/kPHTbJbIxv — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017

