Verónica Castro regresa a Televisa tras estar vetada varios años y pide ayuda para Rogelio Guerra [VIDEO y FOTOS]

Desde hace algunos meses Verónica Castro afirmó que ya no está vetada en Televisa y que sólo se encontraba a la espera de una buena historia para poder volver a la televisora que la vio nacer, sin embargo fue el fallecimiento del productor Valentín Pimstein lo que precipitó su regreso.



Verónica Castro realizó un enlace telefónico con el programa Hoy para hablar de los proyectos y la relación que tuvo con el fallecido productor chileno, momento en el que recordó parte importante de su trayectoria artística.



Valentín Pimstein murió a los 91 años. Fue el padre de las telenovelas rosas de Televisa y descubridor de grandes estrellas mexicanas. (Fotos: Archivo) Verónica Castro fue una de las musas de Valentín Pimstein, quien murió ayer a los 91 años.

Al finalizar la remembranza los conductores del matutino le propusieron a Verónica Castro asistir como invitada al programa, ofrecimiento que la también conductora aceptó con gusto.



Se espera que en los próximos días Verónica Castro regrese con bombo y platillo a los pasillos de Televisa, después de que la actriz comentara que desde el 2010 las cosas no estaban bien con la compañía, pues ya no la llamaban para hacer proyectos.



SUPLICA AYUDA POR ROGELIO GUERRA



Por otro lado, Verónica Castro hizo un llamado al gremio de artistas mexicanos para ayudar al primer actor Rogelio Guerra, pues ha quedado al borde de la ruina luego que sobreviviera a una terrible trombosis que padeció en 2015.



“En este momento estamos pasado con muchas dificultades con un gran compañero que es Rogelio Guerra, (mismo que) dejó muchas telenovelas en este país, en este mundo y sobre todo para Televisa”, reveló Verónica Castro en llamada al programa Hoy.

Verónica Castro y Rogelio Guerra son muy buenos amigos y trabajaron en 'Los Ricos también lloran' Verónica Castro y Rogelio Guerra son muy buenos amigos y trabajaron en 'Los Ricos también lloran'

Preocupada por las condiciones de Rogelio, Verónica Castro confesó: “está muy enfermo, está pasando carencias muy grandes, su esposa está muy desesperada y no sabemos qué hacer. El necesita apoyo médico, apoyo económico, apoyo físico, moral, de todo”.



“Si hay alguien que lo pueda apoyar con hospital, económicamente a su familia porque sí ya llegaron a un grado de desesperación que no saben ni cómo apoyarlo, y creo que es el momento de que así como Valentín (Pimstein) se nos fue con tanto éxito, no queremos que se nos vaya Rogelio creyendo que no hicimos nada por él. Les pido por favor que lo ayudemos de cualquier manera, que me digan cómo y nos movemos para sacar adelante a esta gran persona, gran compañero, gran amigo, gran actor de Televisa y de todos los éxitos de Valentín”, finalizó Verónica Castro.