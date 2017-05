Victoria Ruffo duramente criticada en Instagram por hacerle esto a Eugenio Derbez [VIDEO y FOTOS]

Victoria Ruffo desató la ira de sus seguidores de Instagram tras publicar una fotografía que no le gustará nada a su ex, el también actor Eugenio Derbez. Y es que ambos no se llevan nada bien desde que se separaron.

La reina de las telenovelas editó una imagen donde aparece su hijo José Eduardo, la actriz Rachel Welch y Eugenio Derbez, este último cortado de la foto. Inmediatamente todos los fans de Victoria Ruffo arremetieron contra ella y consideraron su ‘edición’ como una grosería.

Los usuarios de Instagram se dieron cuenta del recorte ya que el hijo de Victoria Ruffo publicó horas antes el mismo retrato pero completo. Allí aparece Eugenio Dérbez al lado de la actriz muy sonriente.

‘Solo demuestras que todavía no superas el pasado’, ‘Y Eugenio’, ‘admiro mucho a Victoria Ruffo pero la verdad se ve súper mal recortando la foto’, ‘le tiene coraje a Eugenio Derbez’, fueron algunos de los mensajes que recibió luego de su publicación.

Sin embargo, también hubo algunos comentarios que respaldaron a Victoria Ruffo. ‘Muy bien hecho’, ‘Lo cortó, eres una reina Vicky’, le dijeron varios usuarios de Instagram.

Cabe indicar que luego de su separación de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo decidió no tener ningún contacto con él. ‘Para mí es un señor que hace televisión, que es el papá de mi hijo, que lo adora pero… hasta ahí. ¡Me vale gorro!', dijo en una entrevista con El Gordo y la Flaca.

