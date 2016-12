Vin Diesel es uno de los actores de películas de acción más famosos del mundo y tal vez por eso es que cree que puede ir flirteando con cada mujer que se le cruce, a veces sin respeto alguno. Esto pasó con la youtuber brasileña Carol Moreira. Veamos todos los detalles de este "intento de aventura" de Vin Diesel. ¿Cómo le fue?

Vin Diesel anduvo por Brasil, expecíficamente en Sao Paulo, donde dio una serie de etnrevistas para promocionar su película "XXX Return of Xander Cage". Fue así que la youtuber brasileña Carol Moreira tuvo unos minutos con Vin Diesel, para entrevistarlo. Todo iba bien. Hablaban de los orígenes de Vin Diesel, de los 10 años que trabajó como seguridad en discotecas de Nueva York, de que fue Tom Hanks la primera estrella de Hollywood con la que trabajó, etc. Hasta que el propio Vin Diesel comenzó a flirtear, enamorar, echar los perros, gilear, a la youtuber. Ella no la pasó nada bien, confesaría luego.

"¡Dios, que hermosa eres! ¿No es hermosa esta chica?", grito Vin Diesel en plena entrevista. Carol Moreira atinaba a agradecer, algo tímida y sorprendida.

Vin Diesel trata de enamorar a youtuber brasileña en plena entrevista. Esta es la parte más desagradable.

¿Y cómo lo tomó la youtuber Carol Moreira? Como decíamos, en la entrevista se le ve algo nerviosa y sorprendida, pero luego habló y no dejó bien parado a Vin Diesel. Veamos.



"Quedé un poco decepcionada. Me reía porque estaba en una situación delicada y la verdad es que no me gustó eso, no estuvo bien que interrumpiera mi trabajo", dijo la youtuber Carol Moreira sobre Vin Diesel. "En fin, lo admiro mucho por su trabajo, pero terminé decepcionada con su actitud, tenía muchas preguntas que no pude hacer por sus interrupciones hablando de mi belleza", siguió.

En el video se puede ver que Vin Diesel interrumpió hasta por tres veces la entrevista con sus intentos de flirteo. Incluso, Vin Diesel no perdió la oportunidad para invitar a almorzar a la youtuber Carlo Moreira, esperando que ella ceda ante su fama y popularidad. Pero esta vez le salió el tiro por la culata. Aquí puedes ver la entrevista completa: