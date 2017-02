Warren Beatty: el 'Steve Harvey' de los premios Oscar 2017 [VIDEO y FOTOS]

"Lo siento, ha habido un error", fueron las palabras que detuvieron la celebración del equipo de 'La La Land' por haber ganado la el Oscar 2017 a 'Mejor Película'. Efectivamente todo era una equivocación y esta vez no fue culpa de Steve Harvey como en el Miss Universo 2015. ¿Qué pasó? Te lo contamos.



"Moonlight", de Barry Jenkins, fue la que realmente se llevó el Oscar a mejor película, luego de que en un error histórico se anunciara que el premio era para 'La La Land'. El responsable esta vez fue el actor de 79 años Warren Beatty.



Cuando los productores agradecían el premio, uno de ellos interrumpió y dijo: "Lo siento, no, ha habido un error. 'Moonlight' ganó mejor película. No es una broma. Me temo que leyeron la cosa errada".

Oscar 2017 Warren Beatty: anuncio errado

"Quiero explicar lo que pasó. Abrí el sobre y decía 'Emma Stone, La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Warren Beatty, el apodado 'nuevo Steve Harvey' en las redes sociales.



Como se recuerda, Steve Harvey cometió el mismo error en la final del Miss Universo 2015 cuando anunció por erro que la representante de Colombia había ganado el certamen.

"Personalmente, culpo a Harvey", bromeó el anfitrión de los Oscar 2017, Jimmy Kimmel, quien no pudo evitar poner cara de desconcierto ante lo sucedido. ¡Para el recuerdo!