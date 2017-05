William Levy: ‘Catorce años viví limitado en Cuba, eso me llevó a meterme en una balsa’ [VIDEO y FOTOS]

William Levy, famoso por protagonizar telenovelas como Sortilegio y Cuidado con el ángel, no la tuvo nada fácil. Y es que el actor de 36 años tuvo que luchar por cambiar su realidad de injusticias por un futuro lleno de éxito y oportunidades.

En entrevista con El Comercio, William Levy contó detalles desconocidos de su vida, además de dar a conocer cómo lo trata Hollywood, donde hace unos meses estrenó Resident Evil: The Final Chapter. El actor afirmó que tuvo que esforzarse mucho para conseguir un espacio en la reñida industria cinematográfica estadounidense.

Cuando tenía tan solo 14 años, William Levy emigró a Estados Unidos desde Cuba después de que su padrastro consiguiera asilo político. Una vez en el país de las oportunidades, decidió darle una vuelta de 180 grados a su vida y estudiar actuación. Se formó en la carrera actoral en nada menos que Miami, Los Ángeles y México.

‘El problema de muchas personas es que se limitan y eso les impide hacer muchas cosas. En la vida uno siempre tiene que hacer lo que le hace feliz. Durante catorce años viví limitado en Cuba, eso me llevó a meterme en una balsa, me llevó a arriesgar’, afirmó William Levy a El Comercio.

Asimismo reveló que su carrera fue muy difícil al inicio y que tuvo que lidiar con personas que lo desmotivaban todo el tiempo. ‘Yo me guío por lo que me dice el corazón y no por lo que la gente dice. Por eso me fui a Los Ángeles, estudié cine, inglés, me preparé y empecé a seguir mis sueños, otra vez’.

Por otro lado, dijo que también la tuvo muy complicada cuando decidió incursionar en la escena hollywoodense. ‘Es difícil porque obviamente no es tu idioma, tu mercado, tu país; pero nada es imposible. Me he propuesto hacer bien mi trabajo, quedar bien, porque quiero que las puertas de Hollywood se sigan abriendo para los latinos’ declaró William Levy.

